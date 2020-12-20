2020 لن تنتهي على خير .. سلالة كورونا الجديدة تطيح بالآلاف من المواطنين في وقت وجيز .. شاهد

أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من كورونا في الدنمارك وهولندا واستراليا، وبريطانيا تؤكد أن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة وقامت المملكة المتحدة بتشديد القيود الوقائية والاحترازية.





وأضاف حسن زيتوني مراسل قناة روسيا اليوم في بريطانيا، أن بعد نشر خبر انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خرجوا العلماء والخبراء ليأكدوا بالفعل وجود سلالة جديدة من كورونا في العاصمة لندن في أجزاء من الجنوب وجنوب شرق انجلترا.





وتابع أن هذه السلالة أقل ضررا من أضرار فيروس كورونا ولكن تنتشر بين المواطنين بشكل أسرع من كورونا وتم إصابة الالاف بهذه السلالة في وقت وجيز جدا.





وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتتسارع الدول لتأمين الجرعات والحصول عليها لكبح الوباء الذي تفشى في العالم، خرجت بريطانيا تعلن عن مفاجأة صادمة زادت الأمر رعبًا وقلقًا في العالم، حيث كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أمس، السبت، عن ظهور سلالة جديدة من "كوفيد-19" والتي أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.





وعلى إثرها أعلن جونسون، أنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.





فيما حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروجها عن السيطرة.





وأكد هانكوك ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".





وكنتيجة لذلك، أعلنت عدد من الدول الأوروبية، دراسة تعليق حظر السفر من وإلى بريطانيا، وكانت أولها هولندا، والتي حظرت الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد، بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.





وقالت الحكومة الهولندية على موقعها على الإنترنت: إن الأمر سيكون ساريا المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.





وأضافت في بيان: "بانتظار المزيد من المعلومات وشرح الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يوصي معهد الصحة العامة بضرورة الحد من إدخال هذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من أو التحكم في تحركات الركاب".