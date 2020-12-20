حمو بيكا ينتهي من تصوير كليب «وسع للبطل» مع الفنانة سمر ..صور

انتهى مطرب المهرجانات حمو بيكا، من تصوير أغنية "وسع للبطل" على طريقة الفيديو كليب جمعته بالمطربة سمر، وهي من كلمات إسلام كابونجا، وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي، وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بشكل مختلف.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين، عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى، "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر.





وتقدم "بيكا"، باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار وكلف الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".





ومن جانبه، قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت فى نقابة المهن الموسيقية، واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.



