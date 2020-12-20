هجوم إلكتروني شرس يخترق أمريكا ويمتد لـ 7 دول منها واحدة عربية.. شركات أمن المعلومات تتهم روسيا وتثير مخاوف بضرب مواقع الجيش والمخابرات.. وعملية القرصنة تفوق قدرات أكبر دولة في العالم

- ضربة قوية تجتاح مواقع الحكومة والبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة

- مايكروسوفت: القرصنة اجتاحت 80 % من الاهداف داخل الولايات المتحدة وضحايا اخرين في 7 دول

- حادث القرصنة هو الأسوأ في أمريكا منذ الاختراق الصيني عام 2014 لسجلات موظفي الحكومة الأمريكية









ضرب هجوم إلكتروني مدمر استهدف وكالات حكومية أمريكية في جميع أنحاء العالم، مع احتمال استمرار تزايد قائمة الضحايا، وفقًا للباحثين، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن أمن المعلومات في أكبر دولة في العالم ويثير التكهنات حول وجود عمليات تجسس خطيرة.





وكشفت شركة مايكروسوفت، في وقت متأخر من يوم الخميس، إنها أبلغت أكثر من 40 عميلًا أصيبوا بالبرامج الضارة، والتي يقول خبراء الأمن إنها جاءت بسبب قراصنة مرتبطين بالحكومة الروسية والتي قد تسمح للمهاجمين بالوصول إلى الشبكة دون قيود.





وقال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، في منشور على مدونة: بينما يوجد حوالي 80 بالمائة من هؤلاء العملاء في الولايات المتحدة، فإن هذا العمل حتى الآن قد حدد أيضًا ضحايا في سبع دول إضافية.





وأضاف سميث، أنه تم العثور على الضحايا في بلجيكا وبريطانيا وكندا وإسرائيل والمكسيك وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.





وتابع قائلا وفقا لوسائل الاعلام الام ريكية "من المؤكد أن عدد وموقع الضحايا سيستمران في الازدياد" مرددا أن المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون أمريكيون الأسبوع الجاري بشأن التهديد الخطير من الهجوم.





وقال سميث "هذا ليس تجسسًا كالمعتاد "حتى في العصر الرقمي، مضيفا أنه "بدلًا من ذلك، فإنه يمثل عملًا من أعمال التهور التي خلقت ضعفًا تكنولوجيًا خطيرًا للولايات المتحدة والعالم."

ومن جانب آخر، قال جون ديكسون من شركة "دينيم جروب" الأمنية، إن العديد من شركات القطاع الخاص التي قد تكون عرضة للخطر تتدافع لتعزيز الأمن ، حتى إلى درجة التفكير في إعادة بناء الخوادم والمعدات الأخرى.

اقرأ ايضا صحيفة ألمانية: رجل نوبل للسلام يغرق إثيوبيا في أتون الحرب الأهلية مايك بنس في مهمة محرجة .. كيف سيقنع نائب الرئيس ترامب بخسارته؟ مع قرب خروجه.. ترامب يغير نبرته عن نجل بايدن وينكر علاقته بمقاضاته

وأضاف ديكسون أن "الجميع في حالة تقييم للأضرار الآن لأنها كبيرة جدًا"، متابعا "إنها ضربة قوية للثقة في كل من الحكومة والبنية التحتية الحيوية."

ويأتي التهديد من هجوم طويل الأمد يُعتقد أنه حقن برامج ضارة في شبكات الكمبيوتر باستخدام برنامج شبكة إدارة المؤسسات الذي صنعته شركة سولارويند لتكنولوجيا المعلومات ومقرها تكساس، لهجوم ضد الدولة القومية.

وقال جيمس لويس، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الهجوم قد ينتهي به الأمر ليكون هو الحادث الأسوأ الذي يضرب الولايات المتحدة، متجاوزًا الاختراق عام 2014 لسجلات موظفي الحكومة الأمريكية في تسلل صيني مشتبه به.



