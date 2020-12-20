ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حاخام إسرائيل الأكبر يفتتح أول مدرسة لليهود في الإمارات.. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:14 م
حاخام إسرائيل الأكبر
حاخام إسرائيل الأكبر يزور الإمارات
Advertisements
قسم الخارجي
يزور أكبر حاخامات اليهود السفارديم، يتسحاق يوسف، دولة الإمارات، وافتتح أول حضانة للجالية اليهودية في دبي، في أول زيارة لحاخام بارز لبلد عربي.

والتقى الحاخام الإسرائيلي الأكبر يتسحاق يوسف بمسؤولين إماراتيين، كما افتتح مدرسة يهودية في دبي، فضلا عن مشاركته في حفل للجالية اليهودية، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن يوسف زار مطعم الكوشير - حلال وفقا للشريعة اليهودية - في برج خليفة الشهير بدبي، كما افتتح معبدا يهوديا في أبو ظبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحاخام الإسرائيلي أثناء زيارته لدولة الإمارات، لتعزيز العلاقات الثنائية وتدشين معبدا ومدرسة دينية لليهود.

كما نشرت الخارجية الإسرائيلي بعض صور الزيارة، والتي يظهر فيها الحاخام الأكبر خلال افتتاح حضانة أطفال للجالية اليهودية في دبي.

وتأتي الزيارة بعد توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وإقامة تعاون شامل في مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد السلام مع إسرائيل.. دبي تستعد لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية‎

منع البرنامج النووي الإيراني .. كبار حاخامات الصهيونية يطالبون بالتصويت لـ ترامب

إسرائيل تقول نعم لـ ترامب.. كبار حاخامات الصهيونية يساندونه.. تل أبيب تؤيده.. حملات يهودية لدعمه.. وتعرف على مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حال فوز بايدن

وُلد وعاش بـ بيروت.. تعيين أول حاخام يهودي في الإمارات

بتمويل إسرائيلي.. كنيس يهودي لأول مرة في الإمارات

كبير حاخامات إسرائيل يزور الإمارات ويفتتح مدرسة يهودية في دبي

ترشيحاتنا

قدم أوراقا مزيفة للسفر.. وفاة راكب بكورونا على متن طائرة وهبوطها اضطراريا.. صور

كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

الجونة يفقد ثنائي الفريق في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

بعد عزل مديرة أعمالها.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها