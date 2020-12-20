وزير المالية: الاحتياطي النقدي كان 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر- وكذلك المواطن- كانت تمر بظروف صعبة جدا قبل البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.









وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن ازمة فيروس كورونا عندما بدأت في مصر لم يكن لدينا نقص في أي سلع وكان ذلك نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي قمنا بعمله منذ 2016 .









، أن انخفاض التضخم يؤكد أن الأسعار في الأسواق المصرية مستقرة والدولة تضخ سنويا 3 أ و 4 مليارات جنيه لإدخال الغاز إلى جميع محافظات مصر . وأوضح محمد معيط انخفاضو 4جنيهلإدخال







