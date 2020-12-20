ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية: الاحتياطي النقدي كان 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:24 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر-  وكذلك المواطن- كانت تمر بظروف صعبة جدا قبل البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.


وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن ازمة فيروس كورونا عندما بدأت في مصر لم يكن لدينا نقص في أي سلع وكان ذلك نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي قمنا بعمله منذ 2016 .


وأوضح محمد معيط ، أن انخفاض التضخم يؤكد أن الأسعار في الأسواق المصرية مستقرة والدولة تضخ سنويا 3 أو 4 مليارات جنيه لإدخال الغاز إلى جميع محافظات مصر .


وتابع وزير المالية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي حولتنا من دولة لديها عجز في الاحتياطي النقدي لدولة لديها 46  مليار دولار قبل أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية: تحمل الشعب لـ الإصلاح الاقتصادي ساهم في قدرة الاقتصاد على مواجهة كورونا

زيادة في المرتبات والمعاشات.. وزير المالية: وضعنا كان هيبقى صعب لولا الإصلاح الاقتصادي

المالية: معدلات التضخم الحالية الأقل في تاريخ مصر

وزير المالية: الرئيس السيسي قرر زيادة واردات القمح خوفا من تفاقم أزمة كورونا

زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة.. وزير المالية: الرئيس السيسي كان يرغب في المزيد والموازنة لا تسمح.. وليست لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة.. . ويكشف استعدادات الدولة للموجة الثانية لكورونا

كيف نجحت مصر في جذب ثقة مؤسسات التمويل الدولية بعد كورونا.. لقاءات مع المجموعة الاقتصادية وصندوق النقد تنتهي بتقييم جيد للأداء الاقتصادي وبرنامج الإصلاح

ترشيحاتنا

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

بعد فوز هدف قفشة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. خالد الغندور لـ متابعيه: هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف

الفيروس خطير.. أحمد موسى: حملة التطعيم بلقاح كورونا تنطلق الأسبوع المقبل

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

الجونة يفقد ثنائي الفريق في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها