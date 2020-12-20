11 فائدة غير متوقعة عند تناول شاي الكركم

يعد الكركم من اكثر التوابل المستخدمة فى اعداد الأطباق المختلفة خاصة اللحوم والدواجن وله العديد من الفوائد الصحية لذا بدأ ينصح الأطباء مؤخرا باستخدامه في صورة مشروب دافئ " شاي الكركم ".





everydayhealth " . نعرض لكم اهم الفوائد الصحية لشاى الكركم وفقا لما ذكره موقع "





1. الكركمين مضاد للالتهابات

يستخدم بشكل شائع لمحاربة الالتهاب يُنسب الجزء الأكبر من قوى مكافحة الالتهاب للكركم إلى الكركمين.

في الواقع، في الجرعة المناسبة، قد يكون الكركمين العلاج المضادة للالتهابات أكثر فعالية من الأدوية المشتركة لمكافحة الالتهاب مثل أدفيل (ايبوبروفين) و الأسبرين ، وفقا لدراسة الماضية.





نظرًا لأن الالتهاب المزمن يساهم في العديد من الأمراض المزمنة ، فقد يساعد الكركمين في علاج حالات مثل مرض التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس والتهاب المفاصل.





2. الكركمين قد يقي من أمراض القلب

أظهرت دراسة سابقة أن الكركمين قد يحسن وظيفة البطانة ، أو صحة الغشاء الرقيق الذي يغطي داخل القلب والأوعية الدموية،يلعب هذا الغشاء دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم .

ترتبط وظيفة البطانة السفلية بالشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي قد يساعد الكركمين في الحماية من فقدان الوظيفة المرتبط بالعمر وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب .





3. الكركمين قد يمنع (وربما يساعد في علاج) السرطان

كما يرتبط التهاب لنمو الورم، والمركبات المضادة للالتهابات مثل الكركمين قد تلعب دورا في علاج ومنع مجموعة متنوعة من أنواع السرطان ، بما في ذلك القولون والمستقيم ، البنكرياس ، البروستات ، الثدي ، وسرطان المعدة.





4. الكركمين قد يساعد في تخفيف أعراض هشاشة العظام

بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات ، قد يكون الكركمين خيارًا علاجيًا آمنًا وفعالًا على المدى الطويل للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام (OA) .





5. الكركمين قد يساعد في علاج أو منع مرض السكري

وفقا لاستعراض الماضي من الدراسات، الكركمين قد تساعد في علاج ومنع مرض السكري ، فضلا عن الاضطرابات المرتبطة مثل السكري اعتلال الكلية (وتسمى أيضا مرض الكلى السكري)، والذي يؤثر على الناس مع داء السكري نوع 1 و نوع 2 من داء السكري .

وفي الوقت نفسه، الكركمين قد تساعد في منع مرض السكري من خلال خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة لها، وتحسين العديد من العوامل التي تساهم في مرض السكري، بما في ذلك مقاومة الأنسولين ، ارتفاع السكر في الدم ، وفرط شحميات الدم وهو مصطلح طبي لوصف مستويات مرتفعة من الدهون في الدم نوع واحد من فرط شحميات الدم يتميز بمستويات عالية من الكوليسترول الضار ، أو الكوليسترول "الضار" .

6. قد يساعد الكركم في تأخير أو عكس مرض الزهايمر

قد يحمي الكركم عقلك من الأمراض التنكسية الشائعة مثل الزهايمر، من خلال زيادة مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) ، وهو بروتين موجود في الدماغ والحبل الشوكي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية (الخلايا العصبية) ، وكذلك تنظيم الاتصال بين الخلايا العصبية ، وهو أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة.





7. قد يلعب الكركم دورًا في علاج الاكتئاب

مثل مرض الزهايمر ، يرتبط الاكتئاب أيضًا بمستويات أقل من BDNF. بفضل قدرة الكركم على زيادة مستويات BDNF ، تظهر التوابل واعدة كمضاد فعال للاكتئاب ..في الواقع ، وجدت إحدى الدراسات أن حقن الفئران بـ 50 أو 100 أو 200 ملجم / كجم من الكركمين لمدة 10 أيام أدى إلى زيادة تأثيرات أكبر مضادة للاكتئاب، وقد يكون علاجًا آمنًا وفعالًا لاضطراب الاكتئاب الشديد .





8. قد يلعب الكركمين دورًا في علاج التهاب المفاصل

يُظهر الكركمين نتائج واعدة كعلاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، وهو اضطراب التهابي مزمن يؤثر بشكل شائع على المفاصل ولكنه قد ينتشر إلى مناطق أخرى ، مثل العينين والرئتين والجلد والقلب والأوعية الدموية.

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي تورمًا مؤلمًا في المفاصل يمكن أن يتسبب في تآكل العظام بمرور الوقت ويؤدي في النهاية إلى تشوهات وإعاقات جسدية.





9. الكركم قد يحسن صحة الجلد

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات ومضادات الأكسدة ، قد يكون الكركم علاجًا فعالًا لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب ، والأكزيما التهاب الجلد التأتبي ، والتشيخ الضوئي ، والصدفية، ومع ذلك لا يوجد بحث قوي.





لكن اللون الأصفر البرتقالي اللامع للكركمين ، وقابلية الذوبان الضعيفة ، وضعف الاستقرار عند درجة حموضة عالية تجعله علاجًا موضعيًا غير جذاب للبشرة.





10. الكركم يحمي جسمك من الجذور الحرة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية جسمك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، وهي فئة من الذرات شديدة التفاعل التي تتولد في أجسامنا ، وكذلك في الملوثات البيئية مثل دخان السجائر والمواد الكيميائية الصناعية، قد تلعب التوابل الغنية بمضادات الأكسدة مثل الكركم دورًا في حمايتك من أضرار الجذور الحرة.





11. قد يعمل الكركم كمكمل لمكافحة الشيخوخة

في الوقت الحالي ، لا يوجد دليل على أن الكركم أو الكركمين يؤثران بشكل مباشر على طول العمر ، ولكن بفضل قدرتهما على محاربة الالتهاب ، وحماية جسمك من الجذور الحرة ، واحتمال تأخير تنكس الدماغ والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر ، قد يكون الكركم والكركمين فعالين في مكافحة الشيخوخة المكملات ، وفقًا لأبحاث سابقة.





12. الكركمين قد يمنع تنكس العين

الجلوكوما ، وهي مجموعة من أمراض العيون ، هي أحد الأسباب الرئيسية للعمى لدى الأشخاص فوق سن الستين، وللأسف ، بمجرد أن تختفي الرؤية لديك ، لا يمكن استعادتها.





لكن الأبحاث الأولية المنشورة في يوليو 2018 في التقارير العلمية أظهرت أن علاجات الكركمين الموضعية قد تساعد في حماية العينين من التنكس.



