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حوادث

إصابة 8 عمال بحروق واختناق في حريق بأحد مصانع العاشر من رمضان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:21 م
حريق
حريق
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محمد الطحاوي

أصيب 8 عمال بحروق واختناقات في حريق بأحد مصانع الملابس بالعاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان يفيد انفجار غلاية بخار بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية فى العاشر.

دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي إطفاء ووتم السيطرة علي الحريق واخماده وتبين إصابة 8 من عمال المصنع وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب آخر فقد أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي ببلبيس بمحافظة الشرقية وجار نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بدائرة المركز .

 

وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس تلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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