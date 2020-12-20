ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

7 قرارات جديدة لوزير الأوقاف .. صبري ياسين رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:36 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد،  عدة قرارات في أول تفعيل لهيكل وزارة الأوقاف التنظيمي الجديد.

وتضمنت القرارات الآتي:
1- الشيخ / صبري ياسين عيد دويدار – رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.
2- السيد / عمرو فاروق فريد شكري – رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
3- المهندسة / نهاد محمد سامي رضوان حتاتة – رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
4- الدكتور / أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية.
5-  نسرين محمد خليل التباع – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي.
6-  محمد محمود فرج علي عمر – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
7-  هدى فؤاد يوسف محمد – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  قال إنه يكفي اللغة العربية شرفًا أنها لغة القرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ» (الشعراء : 192-194).

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في احتفال كلية الدراسات العربية والإسلامية بنات بالإسكندرية باليوم العالمي للغة العربية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأحد، أنه لا شك أنه لا يمكن أن نفهم ديننا فهمًا صحيحًا، ولا أن نستقي أحكامه من كتاب ربنا -عز وجل- وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلا بفهم لغتنا العربية التي نزل بها القرآن الكريم فهما دقيقا، وهو ما اشترطه العلماء في المجتهد.

وتابع: وكان أحد العلماء السابقين يقول: إن فهم الكتاب والسنة فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكان سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "تعلموا العربية فإنها من دينكم"، ومر على قوم يتعلمون الرمي فيخطئون، فلامهم على ذلك، فقالوا: "إنا قوم متعلمين" بنصب ما حقه الرفع، فقال -رضي الله عنه-: "لخطؤكم في لسانكم أشد عليّ من خطئكم في رميكم".

وأكمل:  ولا شك أن الحفاظ على لغتنا هو حفاظ على هويتنا العربية الإسلامية، يقول الحق سبحانه في شأن القرآن الكريم ولغته: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ» (الزخرف : 44)، وسوف تسألون عن هذه النعمة، حيث أعلى القرآن الكريم من شأن العرب ومن شأن لغتهم، وجعلها لغة ذات دين سماوي، حيث أسهم القرآن الكريم والعناية به إسهامًا كبيرًا في الحفاظ على اللغة العربية حيث كانت المعجزة الكبرى لرسولنا -صلى الله عليه وسلم- هي القرآن الكريم ببيانه وأسراره اللغوية والبيانية.

وأردف: فقد كان لكل نبي منهج ومعجزة غير المنهج، فمعجزة سيدنا موسى -عليه السلام- كانت في اليد والعصا، ومنهجه كان في التوراة والصحف، ومعجزة سيدنا عيسى -عليه السلام- كانت في إبراء الأكمه والأبرص والأعمى وإحياء الموتى بإذن الله -عز وجل -، ومنهجه كان في الإنجيل الذي أنزل عليه.

واستطرد: أما سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- فكانت معجزته الكبرى هي عين منهجه، فمعجزته الكبرى هي القرآن الكريم، وركائز منهج الإسلام في القرآن الكريم نفسه، ذلك أن المناهج السابقة كانت موجهة إلى أهلها في عصورهم فارتبطت المعجزة بالمنهج، من رآها آمن بها، ومن لم يرها فهو غير مطالب بها، بخلاف منهج الإسلام ومعجزته فهما لكل زمان ومكان، فاقتضت حكمة الله -عز وجل - أن تكون المعجزة باقية ببقاء المنهج، وكأن الحق -عز وجل- يقول لبني البشر جميعا هذا رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وهذا منهجه وهذه معجزته مرتبطة بالمنهج وباقية ببقائه ليكون ذلك حجة على بني البشر جميعا إلى أن يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها ، وصدق الحق -سبحانه وتعالى- إذ يقول في محكم التنزيل: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر : 9).

وأوضح: ومن ثمة كان لزامًا علينا فهم أسرار لغة القرآن الذي تحدى الله – عز وجل – العرب على أن يأتوا بعشر سورمن مثله فعجزوا حيث يقول سبحانه: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»، بل تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا حيث يقول سبحانه: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: اللغة الأوردية أحدث ترجمات الوزارة لمعاني القرآن الكريم

رمضان البيه يكتب: تأملات في القرآن الكريم (4)

وزير الأوقاف: من لا يحسن فهم أسرار اللغة لا يحسن فهم النصوص ولا الاستنباط الصحيح منها

وزير الأوقاف: الحفاظ على لغتنا حفاظ على هويتنا

ترشيحاتنا

سبب عدم وصول بعثة فريق جازيللي التشادي

من داخل العزل .. مجدي قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. شاهد

قدم أوراقا مزيفة للسفر.. وفاة راكب بكورونا على متن طائرة وهبوطها اضطراريا.. صور

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

أول تعليق أمريكي على سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

أستاذ باثولوجي: السلالة الجديدة لكورونا تصيب الشباب بصورة كبيرة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للدايت بس .. يساعد الأفوكادو في الحفاظ على صحة معدتك.. تفاصيل

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه