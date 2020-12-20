وزير الأوقاف السوداني فور وصوله للقاهرة: مصر والسودان مصير واحد مشترك

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، حيث تفتتح غدًا الاثنين 21/ 12/ 2020م الساعة الحادية عشرة صباحا الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.





وتفتتح الدورة بإذن الله تعالى بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.



