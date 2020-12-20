وزير الاتصالات يكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس السيسي بحضور مدبولي

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمن التطرق لتطوير 1600 مكتب من مكاتب البريد على محورين أولهما شكل المكتب ونظام العمل به وتنظيمه على نحو يليق بالمواطن المصري، وأن تكون جميع الخدمات المقدمة به مرقمنة.









وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن اجتماع اليوم تم بناءً على ما شهدناه الخميس الماضي من عقد اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب تحت مظلة الجامعة العربية، والذي تم خلاله اختيار مصر رئيسًا لمجلس وزراء الاتصالات العرب، واختيار مصر رئيسًا للمكتب الفني لمجلس وزراء الاتصالات العرب، منوهًا بأنه لأول مرة تجمع دولة بين رئاسة المركزين، وهذا يعكس تقدير العالم العربي والمجتمع المعلوماتي الإقليمي للكفاءة التي يزخر بها مسئولو الاتصالات في مصر.









وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم خلال اجتماع وزراء الاتصالات العرب، أيضًا اختيار العاصمة الإدارية العاصمة الرقمية العربية لعام 2021؛ لكونها مدينة ذكية وجميع مرافقها تُدار بنظم مرقمنة، ولكونها تضم مجموعة من المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بشكل ريادي وفي مقدمتها مشروع ريادة المعرفة، ولكونها تضم أول جامعة مصرية معلوماتية في الوطن العربي والشرق الأوسط.









وأوضح، أن الاجتماع مع الرئيس تضمن أيضًا لقاء الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، الذي شدد على أهمية مصر بالنسبة للشركة وتم استعراض مجموعة من المشروعات التي تخطط الشركة لإقامتها في مصر والتوسع فيها.