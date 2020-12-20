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أخبار العالم

لحظة استهداف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد بهجوم صاروخي | فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:44 م
هجوم صاروخي
هجوم صاروخي
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ذكرت مصادر أمنية أن عددا من الصواريخ أصاب المنطقة الخضراء في بغداد. واتهم الجيش العراقي "جماعة خارجة عن القانون" بشن الهجوم الذي أصاب مجمعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء. 


وتضرر عدد من المباني والسيارات جراء سقوط الصواريخ في المنطقة الخضراء، بحسب بيان للجيش العراقي.


وبحسب المصادر، أصابت ثلاثة صواريخ كاتيوشا المنطقة الخضراء في بغداد،  وبحسب ما ورد استهدف الهجوم السفارة الأمريكية.


ونقلت رويترز عن مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء قوله إن نظام C-RAM أسقط أحد الصواريخ.


وحتى الآن لم ترد معلومات عن وقوع اصابات نتيجة الهجوم.


وكثيرا ما تتعرض المنطقة الخضراء في بغداد - وهي منطقة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة وتستضيف منشآت دبلوماسية في العاصمة العراقية ، بما في ذلك السفارة الأمريكية - لهجمات صاروخية ، وعادة دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.


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