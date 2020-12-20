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مصر للطيران تكشف الإجراءات المتبعة في الرحلات المتجهة إلى لندن.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:51 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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إبراهيم القادري
قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات من مصر إلى بريطانيا مازالت مستمرة ولم يتقرر إيقاف التشغيل حتى الآن.

وأضاف رشدي زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن هناك يوميا رحلة تطير إلى بريطانيا وغالبًا ما تكون رحلتين يوميا على مدار الاسبوع.

وأوضح رشدي زكريا ، أن أى راكب يأتي من أي وجه يشترط عليه أن يكون معه شهادة تحليل الـ pcr ولم يمر عليها أكثر من 72 ساعة .

وتابع رشدي زكريا ، ان جميع الاجراءات الاحترازية يتم تطبيقها داخل المطار وعلى طائرات مصر للطيران مؤكدا أن الرحلات التي تذهب الى لندن تكون ذهاباً وعودة ولا يكون هناك مبيت لأحد في ظل الظروف الحالية.
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