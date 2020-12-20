مصر للطيران تكشف الإجراءات المتبعة في الرحلات المتجهة إلى لندن.. فيديو

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الرحلات من مصر إلى بريطانيا مازالت مستمرة ولم يتقرر إيقاف التشغيل حتى الآن.





وأضاف رشدي زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن هناك يوميا رحلة تطير إلى بريطانيا وغالبًا ما تكون رحلتين يوميا على مدار الاسبوع.





وأوضح رشدي زكريا ، أن أى راكب يأتي من أي وجه يشترط عليه أن يكون معه شهادة تحليل الـ pcr ولم يمر عليها أكثر من 72 ساعة . أىأيعليهأنمعهالـ pcrأكثر



