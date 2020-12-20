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أخبار العالم

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:00 م
السعودية توقف الرحلات
السعودية توقف الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية
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قسم الخارجي
أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا، لمدة أسبوع وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقررت الداخلية السعودية تعليق الرحلات الجوية - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

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وأعلنت الوزارة  تعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وألزمت المملكة العائدين من أي من الدول الأوروبية التي ظهر فيها الوباء، بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ وصوله للسعودية.

وتابعت "على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور.
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