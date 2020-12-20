الزمالك: حالة وحيدة للموافقة على رحيل مصطفى محمد .. فيديو

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن موقف مجلس الإدارة من الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.





وقال أشرف قاسم خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن من الصعب الاستغناء عن مصطفى محمد في الوقت الحالي وهذا لمصلحة الفريق، وحتى إذا كان يفكر في الرحيل ليسير على خطى محمد صلاح فلابد من التروي في الأمر.





وأضاف قاسم أنه يوجد حالة وحيدة للموافقة على رحيل مصطفى محمد وهي وجود بديل له يملك نفس إمكانياته، وهذا ما نريده في الوقت الحالي من أجل مصلحة الفريق الأول.





وتابع: "ليس شرطا أن يكون اللاعب مصري يمكن ان يكون محترفا، لكن لابد أن يملك نفس الإمكانيات التي يملكها مصطفى محمد في الوقت الحالي.





وعلى الجانب الآخر أكد إبراهيم فايق استكمالًا لحديث قاسم، ان مصطفى محمد عنده الرغبة للوصول لما حققه محمد صلاح.





صرح فايق أن مصطفى محمد تلقى عرضا من سانت ايتان الفرنسي لضمه، وتم عرض مبلغ جيد لكن الزمالك وضع 6 ملايين يورو لشراء مصطفى ووجود بديل بنفس امكانياته.