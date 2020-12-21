منها علاج الجروح.. فوائد عسل المانوكا الذهبية

يعد العسل من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية نتيجة احتوائها على قدر كبير ومتنوع من العناصر والمواد الغذائية المفيدة التي تلعب دور كبير في الوقاية من الامراض وعلاجها بشكل فعال.





وفقا لما ذكره موقع " medicainewstoday" يوجد انواع عديدة من العسل تختلف في فوائدها من نوع لآخر وعادة يتم تصنيفها حسب اللون ، كما تختلف نكهة العسل بناءً على أنواع الزهور التي تم حصاد الرحيق منها التى تؤثر على قيمته الغذائية والعلاجية، ومن بين أنواع العسل المفيدة والشهيرة عسل المانوكا الصافي المعروف بأنه من أغلى الأصناف في العالم.





فوائد عسل المانوكا الصحية:

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علاج الجروح

كشفت مراجعة علمية أن العسل قادر على المساعدة في علاج الجروح بسرعة والتئام الحروق.





تقليل الإسهال

يعد الاسهال من أكثر المشكلات التى يتعرض لها البشر، ‏وفقًا للأبحاث فقد ثبت أنه يقلل من شدة ومدة الإسهال كما يعزز العسل زيادة تناول البوتاسيوم والماء ، وهو أمر مفيد عند الإصابة بالإسهال.





تشير الأبحاث إلى أن العسل أظهر أيضًا القدرة على منع عمل مسببات الأمراض التي تسبب الإسهال بشكل شائع.





منع ارتداد الحمض

أظهرت الأبحاث أن العسل يساعد على تبطين المريء والمعدة.

وقد ساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي ( GERD ) الذي يمكن أن يسبب ارتجاع المريء الالتهاب ، وارتجاع الحمض ، وحرقة المعدة .





محاربة الالتهابات

‏فى دراسة اجريت عام 2010 توصل العلماء الى أن العسل يمتلك قدرة على قتل البكتيريا تكمن في بروتين يسمى .

أظهرت دراسة حديثة في المجلة الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية أن نوعًا معينًا من العسل ، يسمى عسل مانوكا ، يمكن أن يساعد في منع البكتيريا من الاستقرار في الجسم ، من المعروف أن تسبب الإسهال الشديد والمرض.





استخدام العسل كعلاج للعدوى

كشفت بعض الدراسات أن عسل مانوكا قد يكون فعالًا في علاج عدوى المسببة الأمراض، وتخفيف أعراض البرد والسعال ‏قد يكون العسل مفيدًا في تخفيف أعراض البرد أو السعال.





توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول العسل كعلاج طبيعي للسعال، تعترف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أيضًا بالعسل كعلاج للسعال.



