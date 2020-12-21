ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

منها علاج الجروح.. فوائد عسل المانوكا الذهبية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:22 ص
فوائد عسل المانوكا
فوائد عسل المانوكا الذهبية
Advertisements
اسماء محمد
يعد العسل من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية نتيجة احتوائها على قدر كبير ومتنوع من العناصر والمواد الغذائية المفيدة التي تلعب دور كبير في الوقاية من الامراض وعلاجها بشكل فعال.

وفقا لما ذكره موقع " medicainewstoday" يوجد انواع عديدة من العسل تختلف في فوائدها من نوع لآخر وعادة يتم تصنيفها حسب اللون ، كما تختلف نكهة العسل بناءً على أنواع الزهور التي تم حصاد الرحيق منها التى تؤثر على قيمته الغذائية والعلاجية، ومن بين أنواع العسل المفيدة والشهيرة عسل المانوكا الصافي المعروف بأنه من أغلى الأصناف في العالم.

فوائد عسل المانوكا الصحية:
‏ 
علاج الجروح
كشفت مراجعة علمية أن العسل قادر على المساعدة في علاج الجروح بسرعة والتئام الحروق.

تقليل الإسهال
يعد الاسهال من أكثر المشكلات التى يتعرض لها البشر، ‏وفقًا للأبحاث فقد ثبت أنه يقلل من شدة ومدة الإسهال كما يعزز العسل زيادة تناول البوتاسيوم والماء ، وهو أمر مفيد عند الإصابة بالإسهال.

تشير الأبحاث إلى أن العسل أظهر أيضًا القدرة على منع عمل مسببات الأمراض التي تسبب الإسهال بشكل شائع.

 منع ارتداد الحمض
أظهرت الأبحاث أن العسل يساعد على تبطين المريء والمعدة.
وقد ساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي ( GERD ) الذي يمكن أن يسبب ارتجاع المريء الالتهاب ، وارتجاع الحمض ، وحرقة المعدة .

محاربة الالتهابات
‏فى دراسة اجريت عام 2010 توصل العلماء الى أن العسل يمتلك قدرة على قتل البكتيريا تكمن في بروتين يسمى .
أظهرت دراسة حديثة في المجلة الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية أن نوعًا معينًا من العسل ، يسمى عسل مانوكا ، يمكن أن يساعد في منع البكتيريا من الاستقرار في الجسم ، من المعروف أن تسبب الإسهال الشديد والمرض.

استخدام العسل كعلاج للعدوى
كشفت بعض الدراسات أن عسل مانوكا قد يكون فعالًا في علاج عدوى المسببة الأمراض، وتخفيف أعراض البرد والسعال ‏قد يكون العسل مفيدًا في تخفيف أعراض البرد أو السعال. 

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول العسل كعلاج طبيعي للسعال، تعترف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أيضًا بالعسل كعلاج للسعال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد عسل السدر الجبلي.. سحرية وتشفي من أخطر الأمراض

أضرار خلط الثوم مع العسل

5 مشروبات تساعد على تعزيز المناعة ومحاربة نزلات البرد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

علاج التهاب اللوزتين بالثوم وفاعلية استخدام الأعشاب والليمون

من مطبخك.. 6 علاجات طبيعية للأكزيما

ترشيحاتنا

بدون مبرر.. رجل مجنون يطلق الرصاص على سيارة متوقفة بالشارع

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

أخبار الفن.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا.. سمية الخشاب ترقص بعد الحكم على أحمد سعد

محمود الخطيب يستقر على بديل طبيب الأهلي

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

الصحة العالمية تعلن عن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في أستراليا والدنمارك وهولندا

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

هل سلالة فيروس كورونا الجديدة موجودة في مصر؟ استشاري يجيب

أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة

5 أشياء تفعلها المرأة يحبها الرجال