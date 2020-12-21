ريهام عبد الغفور لـ صدى البلد: "بجري ورا الدور اللي هقدم فيه حاجة جديدة"

أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها اعتذرت عن مسلسل "الزيبق" وليس لديها أي معلومات عن مصيره.





انا بجري ورا الدور مش مهم يبقى فيلم قصير او طويل، أي دور بحس انه ممكن اقدم فيه حاجة جديدة ببقى متحمسة اني اقدمه".



يذكر أن عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ولفتت خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي، إلى أنها تجربة جديدة عليها ولكنها ممتعة جدا، مشيرة إلى أنها شاهدت الأفلام بكل حواسها حتى تحكم عليه بشكل جيد، منوهة بأن الاختيار النهائي كان مسئولية كبيرة لأن الأفلام جميعها رائعة.



وأضافت ريهام عبد الغفور في تصريح لـ "صدى البلد" :"فيلم ليلة العيد تجربة مبسوطة بيها ودي او مرة اتعامل مع أستاذة يسرا وانا بعشقها طبعا"، وعن طبيعة الأفلام التي تحب أن تقدمها قالت: "