الارتفاع مستمر.. ألمانيا تسجل ما يقرب من 17 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل 16 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا، كما سجل 226 حالة وفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا حتى الآن، مليون و510 ألف و652 إصابة، و26 ألفا و275 حالة وفاة.





فيما أعلنت السلطات الألمانية، أمس الأحد، تخفيض عدد الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب أفريقيا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.





وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".





حذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، من أن "السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي"، مؤكدة أن "الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة".





وشددت على "ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة"، موضحة أنه "كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه"، كما أبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.











