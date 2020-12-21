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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة طاسة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
طريقة عمل كيكة طاسة
طريقة عمل كيكة طاسة
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هاجر هانئ
تعتبر كيكة الطاسة من الوصفات الجديدة وغير التقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها لأفراد أسرتك، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كيكة طاسة بأسهل الخطوات على النحو التالي:


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مقادير كيكة طاسة
1 كوب دقيق 
3 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا 
رشة ملح 
نصف كوب لبن 
1 بيضة 
فانيليا 
ربع كوب زيت
1 ملعقة صغيرة خل 
1 ملعقة كبيرة كاكاو 

-الوجه
شوكولاتة مبشورة فورماسيل 


طريقة تحضير كيكة طاسة
-تخلط البيضة والسكر والزيت والفانيليا والخل واللبن والكاكاو
-يضاف الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة الملح ويقلب كل الخليط
-تدهن طاسة بالزيت ويصب الخليط
-يرش الفورماسيل على الوجه
-تغطى بورق النايلون والغطا
-توضع على نار هادئة على شياطة
-تترك على النار حتى النضج
-تترك لتهدأ وتقلب
-يمكن أن تزين بالشيوكولاتة المبشورة وتقدم


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