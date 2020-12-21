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تعليم

بعد انتهاء امتحانات أولى ثانوي التدريبية .. وزير التعليم : 96% من الطلاب امتحنوا بلا شكاوى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد انتهاء امتحانات اولى ثانوي التدريبية ، تبين أن 96% من طلاب أولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان بنجاح منذ انطلاق الامتحانات التدريبية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حتى الأحد 20 ديسمبر 2020.

وكان قد اختتم أمس الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 ، طلاب أولى ثانوي الامتحانات التدريبية الإلكترونية، التي أدوها في المدارس أو المنازل تحت رعاية و متابعة وزارة التربية والتعليم بهدف التدريب على نظام الامتحان واختبار جودة الشبكات ومنصة الامتحان.


حيث أنهى الطلاب امتحاناتهم أمس الاحد 30 ديسمبر 2020 بآداء الامتحان التدريبي في مادتي التاريخ (ساعة و نصف)  والكيمياء (ساعة ونصف).

وكانت قد انطلقت امتحانات اولى ثانوي الالكترونية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ، حيث أدى الطلاب الامتحانات وفقا للجدول التالي:
الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)
الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)
السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)
الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)
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