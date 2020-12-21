بعد انتهاء امتحانات أولى ثانوي التدريبية .. وزير التعليم : 96% من الطلاب امتحنوا بلا شكاوى

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد انتهاء امتحانات اولى ثانوي التدريبية ، تبين أن 96% من طلاب أولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان بنجاح منذ انطلاق الامتحانات التدريبية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حتى الأحد 20 ديسمبر 2020.

وكان قد اختتم أمس الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 ، طلاب أولى ثانوي الامتحانات التدريبية الإلكترونية، التي أدوها في المدارس أو المنازل تحت رعاية و متابعة وزارة التربية والتعليم بهدف التدريب على نظام الامتحان واختبار جودة الشبكات ومنصة الامتحان.





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