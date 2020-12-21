لمصابي كورونا.. 5 وصفات طبيعية تساعدك على استعادة حاستي الشم والتذوق

يعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق من أهم العلامات التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد،مما يجعل البعض يبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتعزيز حاسة الشم والذوق المفقودة .





وفي هذا السياق قدم موقع thehealthsite، بعض العلاجات المنزلية التي تساعدك على استعادة حاستي الشم والتذوق نستعرض أبرزها على النحو التالي:





-سوف تحتاج إلى ملعقة صغيرة من زيت الخروع الدافئ والضغط على البارد وتضع قطرة في كل من فتحتي أنفك، افعل ذلك مرتين يوميًا، حيث يحتوي مكون حمض الريسينوليك في زيت الخروع على خصائص قوية مضادة للالتهابات تساعد على استعادة حاسة الشم والذوق.





- خذ 2 إلى 3 فصوص من الثوم المفروم وكوب من الماء اسلقيهم في قدر، بمجرد أن يبرد قليلًا صفيه واشرب الشاي، فيمكن للأنشطة المضادة للالتهابات لمركبات الثوم أن تساعد في علاج انسداد الأنف.





-خذ نصف ليمونة وكوب من الماء والعسل اخلطهم واشرب العصير على الفور، الليمون له رائحة حمضية قوية يمكنها استعادة حاسة الشم والذوق.





-امضغ قطع صغيرة من الزنجبيل المقشر على فترات منتظمة وتستهلك شاي الزنجبيل بدلا من ذلك، يجب أن تفعل هذا يوميا، تعزز الرائحة القوية للزنجبيل حاسة الشم .





-خذ من 10 إلى 15 ورقة نعناع وأضفها في كوب من الماء واغليها في قدر، صفي المحلول بمجرد أن يتماسك ثم أضف بعض العسل واشربه على الفور، المكون الرئيسي لأوراق النعناع هو المنثول إنه مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات يمكن أن يغير حاسة الشم والذوق.



