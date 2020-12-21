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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 955 شابًا واستخراج 1021 شهادة قياس مستوى مهارة ببني سويف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 1021 شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 984 عاملا، فضلا عن تعيين 955 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2040 شابًا.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال  نوفمبر  الماضي،  قامت المديرية بالتفتيش على 582 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير 18 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وعقد ندوتان توعية ، كما تم التفتيش على 210 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 33 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحًا للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين.
 


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