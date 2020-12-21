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رياضة

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن استقرار الحالة الصحية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن موسيماني استقرت حالته الصحية وهو لا يعاني من اي أعراض وتم عزله في احد المستشفيات الخاصة لتجنب إختلاطه مع أي شخص من أفراد أسرته.

وأضافت المصادر أن موسيماني خضع لمسحة طبية أمس وينتظر نتيجتها اليوم لتحدد موقفه من البقاء في المستشفي من عدمه.

وكشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أصبح بصحة أفضل وخضع لمسحة وننظر نتيجتها صباح اليوم الإثنين.

وكان موسيماني قد تخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلي النيجر إستعدادًا لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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