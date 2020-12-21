لأعمال الصيانة.. انقطاع الكهرباء عن 3 قرى في خارجة الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، فصل التيار الكهربائى، صباح اليوم الاثنين، عن 3 قرى بالمركز .





وأوضح المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عملية فصل التيار الكهربائى تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بقرى ناصر الثورة، وشرق بولاق، وقرية شباب بورسعيد.





وأضاف الطماوى، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازم.

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من ناحية اخري أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الاثنين ٢١ ديسمبر، ولمدة يومين بمنطقة أبو منقار بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، في بيان صحفي، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.





على جانب آخر، أعلنت مديرية الصحة، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتي تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، ضبط كميات متنوعة من منتجات اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة في حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمدينة الخارجة.





وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي عوض، في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط حوالي 12 كيلوجرام أحشاء داخلية لأبقار، وكميات متنوعة من منتجات اللحوم والدواجن المجمدة، متغيرة الخواص واللون وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجات لبيع اللحوم قبل بيعها للمواطنين، وجرى تحرير محضر بالمضبوطات، وإحالته لجهات التحقيق.



