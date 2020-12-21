حبس طبيبة مزيفة تعالج مرضى السمنة داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة

قررت النيابة العامة حبس طبيبة تغذية مزيفة تعالج مرضى السمنة داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة ، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية أثناء تواجدها داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة .





وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام المتهمة بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ، كما تبين قيامها بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

وعثر بداخل العيادة على ٩٣ الف قرص دوائي (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) و جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و ١٢ جهاز طبي يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، و اعترفت بما نسب إليها