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حوادث

حبس طبيبة مزيفة تعالج مرضى السمنة داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
حبس طبيبة مزيفة
حبس طبيبة مزيفة
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كتب محمد صبري

قررت النيابة العامة حبس طبيبة تغذية مزيفة تعالج مرضى السمنة داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة ، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

 

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى من ضبط المسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية أثناء تواجدها داخل مركز تخسيس بمصر الجديدة .


وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام المتهمة بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ، كما تبين قيامها بمزاولة المهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

 

وعثر بداخل العيادة على ٩٣ الف قرص دوائي (كريمات ،زيوت تخسيس ، جيل للتخسيس ) و جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و ١٢ جهاز طبي يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر ، و اعترفت بما نسب إليها


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