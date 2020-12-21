جامعة الملك سلمان: توزيع المنح الدراسية المقدمة من الرئيس السيسي على الطلاب "فيديو"

قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان ، إن الجامعة تشهد اليوم الاثنين، توزيع المنح الدراسية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب وعددها 32 منحة، ويتم توزيعها اليوم بفاعلية يحضرها عدد من أعضاء مجلس الأمناء والجمعيات الأهلية.





وأضاف الدكتور أشرف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن المنحة الرئاسية مخصصة لأوائل الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة، واللغة الإنجليزية.





وتابع أن المنح الدراسية تغطي تكاليف الدراسة طوال فترة دراسة الطالب بالجامعة بشرط الحفاظ على تفوقه، وعدم التحويل من جامعة لأخرى.





وأعلن د. أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، فتح باب التسجيل للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021، بداية من يوم السبت 19 ديسمبر حتى الخميس 14 يناير، بشؤون الطلاب بمقر الجامعة برأس سدر وشرم الشيخ.







وأوضح أن الأماكن الشاغرة في فرع رأس سدر في المجالات التالية: الهندسة - العلوم الإدارية - الزراعات الصحراوية - العلوم الأساسية - الصناعات التكنولوجية.





أما الأماكن الشاغرة في فرع شرم الشيخ فهي في مجال علوم وهندسة الحاسبات، والعمارة، والسياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والفنون والتصميم.





ويدفع الطالب رسوم التسجيل والاختبارات (تخصص وتفكير نقدي) وقيمتها 750 جنيها للرغبة الأولى و500 جنيه لكل رغبة أخرى إذا كانت في مجال مختلف عن الرغبة الأولى، ويتم الدفع من خلال أي فرع من فروع البنك الأهلي على حساب الجامعة رقم 0093071180277401016 والاحتفاظ بصورة من إيصال الدفع.