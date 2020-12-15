بـ مليار و466 مليون ريال سعودي| تعليم النواب توافق على اتفاقية قرض مشروع جامعة الملك سلمان

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب أصدر 891 قرارا خلال 372 جلسة وناقش (342) قرارا بقانون خلال أول 15 يوما من انعقاده.









وخلال دور الانعقاد الاول بلغ إجمالي القوانين ٨٢ قانونا بواقع ١٢٢٦ مادة و بلغ اجمالي القوانين في دور الانعقاد الثاني 219 قانونا بواقع 2354 مادة انا دور الانعقاد الثالث فوصل عدد القوانين 197 قانونا بواقع 2757 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الرابع 156

قانونا بواقع 1701 مادة ووصل عدد القوانين في دور الانعقاد الخامس والسادس 237 بواقع 2518 مادة، بذلك يكون عدد اجمالي القوانين 891 بواقع 10556









وبلغت الاتفاقيات الدولية خلال الدور الأول ٢٧ و خلال الدور الثاني 65 و خلال الدور الثالث 66 و خلال الدور الرابع 65 و خلال الدورين الخامس والسادس ٨٥، وبينما كان الاجمالي 308، ووصل عدد الجلسات العامة خلال الدور الأول 96 و خلال الدور الثاني 68 و خلال الدور الثالث 71 جلسة و خلال الدور الرابع 72 و خلال الدورين الخامس والسادس 65 ووصل الاجمالي الى 372 جلسة.









حرص مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته على القيام بعدد من الإنجازات الرقابية و بلغت اجمالي البيانات العاجلة 1278 و طلبات الإحاطة 6008 و الاسئلة 4133 و الاقتراحات برغبة 3188 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الأول وصل عدد طلبات الإحاطة 324 و الاسئلة 472 و الاقتراحات برغبة 119 و طلبات المناقشة العامة 8 و خلال الدور الثاني وصل عدد طلبات الإحاطة

(498) بالاضافة الي (855) نوقشت باللجان و الاسئلة 1024 و الاقتراحات برغبة وصلت 634 و طلبات المناقشة العامة 26

و خلال الدور الثالث بلغت البيانات العاجلة 303 و طلبات الإحاطة بلغت 385 بالاضافة الو 390 نوقشت باللجان و الاسئلة 1090 و الاقتراحات برغبة 839 و طلبات المناقشة العامة 20 و خلال الدور الرابع وصلت عدد البيانات العاجلة 347 و طلبات الإحاطة (388) بالاضافة (1312) نوقشت باللجان و الاسئلة 901 و الاقتراحات برغبة 793 و طلبات المناقشة العامة 54.









و خلال الدورين الخامس والسادس بلغت عدد البيانات العاجلة 156 و طلبات الإحاطة 326 بالاضافة 1530 نوقشت باللجان و الاسئلة 646 و الاقتراحات برغبة803 و طلبات المناقشة العامة 92.









وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نستعرض أبرزها على النحو التالي: " طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.





كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.





و يصوت المجلس على طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

كما يصوت المجلس ايضا على طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.





كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.