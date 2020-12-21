شاب يغلق فمه بـ"قفل" داخل مجلس مدينة نجع حمادى للمطالبة بكشك

أغلق شاب فمه بقفل حديدي، داخل الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادي، لإجبار الوحدة على توفير كشك ينفق منه على نفسه و أولاده.





حاول المسئولون بالوحدة المحلية، إقناع الشاب بالعدول عن هذا التصرف، حتى لا يسبب أضرارا صحيه لنفسه نتيجة الجرح الذى أحدثه بالشفتين.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإقدام جمال رفعت 33 عامًا، على إغلاق فمه بقفل حديدى، و الإضراب عن الطعام، داخل الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادي، لإجبار الوحدة المحلية على توفير كشك يتمكن من خلاله الانفاق على أسرته.





من جانبه قال عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الشاب المذكور كان يتاجر في المخدرات، و قضى فترة العقوبة المقررة في السجن، و عقب خروجه طالب بتوفير كشك له.





وأشار خبير، إلى أن الوحدة المحلية تدرس إمكانية تأجير محل له في عقارات منطقة الترعة الضمرانية، بعد فحص حالته و التأكد من أحقيته.







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