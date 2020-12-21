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أخبار العالم

موسكو: لقاح "سبوتنيك ــ V" فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، أن لقاح "سبوتنيك - V" الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت في أوروبا.

وقال دميتريف - خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الاثنين/ - "نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيك - V" فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس، التي ظهرت في أوروبا، كما هو فعال ضد السلالات الموجودة على الرغم من الطفرات السابقة". 

وأضاف دميتريف، أن جمهورية بيلاروس أصبحت أولى الدول الأجنبية التي تسجل لقاح "سبوتنيك ــ V" الروسي ضد فيروس كورونا وتعمل الآن على تنظيم إنتاجه. 

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أصدر تصريحا لتسويق هذا اللقاح المذكور من قبل وزارة الصحة في جمهورية بيلاروس.
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