رئيس نادي سونيديب يزور بعثة الأهلي في فندق الإقامة بـ نيامي

حرص محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب، بطل النيجر، على زيارة بعثة الأهلي في فندق الإقامة بالعاصمة نيامي ظهر اليوم الاثنين.





والتقى «شيجا» بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة، معربا عن اعتزازه وتقديره للنادي الأهلي، واستعداد «سونديب» التام لتلبية أي طلبات لبطل إفريقيا؛ سواء كانت متعلقة بكرة القدم أو بأي شيء آخر.





وقدم رئيس نادي سونيديب التهنئة للأهلي وجماهيره ومسئوليه على اللقب التاسع الذي تحقق مؤخرا لدوري أبطال إفريقيا.





وقال في حديثه مع عبدالحفيظ إن كرة القدم مكسب وخسارة، لكن تبقى العلاقات الطيبة بين الأندية، خاصة عندما يكون ناد بحجم الأهلي وهو شرف كبير لسونديب ولكرة القدم في النيجر.





من جانبه وجه سيد عبدالحفيظ الشكر لرئيس سونيديب على هذه اللفتة الرائعة التي تنم عن التعامل بشكل احترافي وراقٍ من جانب محمد شيجا، موجها الشكر له على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أنه سيلقى في القاهرة معاملة مماثلة تليق به وبناديه، حيث ستبقى العلاقات ممتدة بعيدا عن المنافسة داخل الملعب.



