ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد السعودية وعمان.. الكويت تعلق الطيران وتغلق المنافذ البرية والبحرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري وتغلق المنافذ البرية والبحرية كإجراء احترزاي ضد تفشّي السلالة الجديدة من فيروس كورونا. 

وكانت السلطات العمانية أعلنت أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غدًا الثلاثاء الساعة الواحدة صباحًا ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.

وقال تلفزيون عمان إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.

كانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

العالم يعزل بريطانيا بعد سلالة كورونا الجديدة.. هل نعيش الورقة الأخيرة في كتاب العولمة؟

عقب تعليق الرحلات الدولية.. السعودية تصدر تعليمات إلى طلابها بالخارج

حدث ليلا.. حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. السعودية تعلق جميع الرحلات ومحمد صلاح يوجه رسالة لـ بيج رامي

ترشيحاتنا

فيها حاجة حلوة.. فتاة توزع وجبات وحبا على المحتاجين.. تفاصيل

لو كنت موظفا.. اعرف رصيدك من الإجازات الاعتيادية السنوية

الدوري المصري.. البنك الأهلي يعمق جراح الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة

المنافس لم يتمكن من السفر.. لوائح الكاف تحسم مصير مباراة الزمالك وبطل تشاد

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ نجلاء فتحي

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية