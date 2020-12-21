بعد السعودية وعمان.. الكويت تعلق الطيران وتغلق المنافذ البرية والبحرية

أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري وتغلق المنافذ البرية والبحرية كإجراء احترزاي ضد تفشّي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.





وكانت السلطات العمانية أعلنت أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غدًا الثلاثاء الساعة الواحدة صباحًا ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.





وقال تلفزيون عمان إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.





وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.





كانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.