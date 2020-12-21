ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أكثر انتشارا.. الصحة العالمية توضح أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قالت منظمة الصحة العالمية، إن المعلومات التي أبلغت بها السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر قدرة على الانتشار.

وأضافت المنظمة، أنها تُجرى حاليًا المزيد من البحوث للتعرّف على سرعة هذا الانتشار، وهل يرتبط بالسلالة الجديدة نفسها أم توجد عوامل أخرى متداخلة.

وأكدت أنه من المعلومات المبدئية أن السلالة المتغيرة لا تسبب درجةً أشد من المرض، والدراسات لا تزال تجري على المصابين بهذه السلالة مقارنة بالمصابين بكوفيد-19وقد يكون هناك تغيُّر في قابلية العدوى والإصابة بهذه السلالة، إضافةً إلى انخفاض أداء الاختبارات التشخيصية التي تستخدم الجين (S). 

وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل على تغيُّرات في فعالية اللقاحات المنتظرة أو قدرة المصاب على إنتاج أجسام مضادة للفيروس، منوهة بأن جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت، وهذا يشمل فيروس كوفيد-19.

وأوضحت أنه تم حتى الآن، التعرّف على مئات الأنماط المختلفة لهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم، ونحن نتابع ذلك عن كثب ولم يكن لمعظم التغيرات التي طرأت على الفيروس سوى تأثير ضئيل أو معدوم على انتقال العدوى أو شدة المرض.

وأضافت أن السبب في الاهتمام الخاص بهذه السلالة الجديدة أنها تحتوي على عدّة مجموعات من التغيرات، والإشارات الأولية تشير إلى أن (الفيروس المتغير) قد يكون أكثر قدرة على الانتشار بسهولة بين الناس. 

ونصحت منظمة الصحة العالمية بإجراء مزيد من الدراسات الفيروسية لفهم التغيرات المحدّدة التي وصفتها المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة، للإطلاع على المعلومات ونتائج التحليلات والأبحاث. 

وأشارت المنظمة إلى أنها تعوّل على الدراسات وتأخذ بالبراهين العلمية لتعرف ما تأثير الفيروس المتغيّر، مطالبة الجميع بالالتزام التام بالتدابير الوقائية وإجراءات الصحة العامة  من كوفيد-19 والامتثال لإرشادات السلطات الوطنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"فاينانشيال تايمز": تحور جديد لفيروس كورونا وراء زيادة الحالات في أوروبا

17 سلالة جديدة من فيروس كورونا تحيّر العلماء.. وهذا موقف اللقاح منها

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

أول تعليق لـ الأردن على تفشي سلالة كورونا الجديدة في 4 دول

حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل 35 ألف حالة جديدة بـ كورونا

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. ألمانيا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا

ترشيحاتنا

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

حجز والدة مصطفى محمد بالمستشفى بسبب حالتها الصحية

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

تعرف على سعر سكوتر 2 Fiddle موديل 2020 في مصر

فطير وعسل وجبنة قديمة.. رانيا يوسف وشيكو من كواليس اللعبة 2.. شاهد

فركش .. منة فضالي تعلن الانتهاء من سكن البنات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر