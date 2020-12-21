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رياضة

المونديال في موعده.. وزير الرياضة: الاتحاد الدولي لليد تعهد بتوفير طائرات خاصة للمنتخبات حال إغلاق المطارات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:31 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مصير استضافة مصر لبطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل في حال إغلاق المطارات حول العالم.

 
وقال صبحي في تصريحات صحفية عن جاهزية مصر لاستضافة الحدث الأكبر في كرة اليد الذي يقام في موعده دون أي نية للتأجيل.


وأضاف وزير الرياضة أن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أكد مشاركة كل المنتخبات المتأهلة ولا توجد أي اعتذارات، مضيفا أن الاتحاد الدولي تعهد بإرسال طائرة خاصة لأي منتخب من المشاركين في حال إغلاق المطار في بلده نتيجة جائحة فيروس كورونا.


وأشار صبحي إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي أقرت نظام الفقاعة الصحية في مونديال مصر للحفاظ على صحة المشاركين، ووزارة الصحة تسلمت بالفعل الملف الطبي بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالبطولة.


وعن الحضور الجماهيري في الصالات المغطاة، أكد صبحي أنه حتى الآن سيُسمح بحضور ٣٠% من سعة الصالة المغطاة.


وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال رقم ٢٧ في يناير المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبا للمرة للأولى في التاريخ.

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