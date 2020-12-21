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برلمان

بسبب السلالة الجديد من كورونا.. نقل البرلمان تطالب بمنع ركوب هؤلاء المترو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:29 م
المترو
المترو
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، المسؤولين بمنع دخول الركاب إلى محطات المترو دون ارتداء الكمامات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الالتزام عند المواطنين، ولا يوجد ارتداء للكمامات الطبية في الأماكن العامة، لذلك يجب على الحكومة تشديد الإجراءات ضد غير الملتزمين.

وقال النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب وضع آليات فعالة لتقليل الزحام والتجمعات في محطات المترو وكذلك القطارات، منعًا لانتقال عدوى فيروس كورونا، مطالبًا بزيادة عدد عربات القطارات لتقليل انتظار الركاب في المحطات، وذلك بما يقلل أعداد الانتظار.

وأضاف: أن سلالة فيروس كورونا الجديد، يستوجب معها جهود مضاعفة من الحكومة، لمواجهة الخطر المنتظر من هذا الفيروس، وتفعيل العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة، وذلك حتى تكون رادعًا للجميع، ولإنهاء حالة اللا مبالاة وعدم الوعي عند كثيرين بخطورة الفيروس.

وأشار إلى أننا كنا على أعتاب الخلاص من هذا الفيروس اللعين وبدأت مصر ودول كثيرة في استخدام اللقاحات المضادة للفيروس، غير أن ظهور السلالة الجديدة قلب الموازين تمامًا واختلفت الحسابات مرة أخرى.


وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، في آخر بيان إحصائي بشأن حالة انتشار فيروس كورونا، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التحذيرات إلى القطاعات المختلفة، لمواجهة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط تضمنت:
- تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا

- تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.

- فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.

- متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.

- المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.

- حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.

- حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

- حظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
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