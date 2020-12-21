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مرأة

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:11 م
فيروس كورونا أكثر
فيروس كورونا أكثر فتكًا من الإنفلونزا ؟
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حياة عبد العزيز
أكدت دراسة جديدة، أن فيروس كورونا أكثر فتكًا بثلاث مرات من الإنفلونزا.

ووفقا الدراسة التي أجريت على موقع "timesofindia"، قارن الباحثون بيانات 89530 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى مع فيروس كورونا Covid-19 في مارس وأبريل من هذا العام مع 45819 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا الموسمية بين ديسمبر 2018 ونهاية فبراير 2019.

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وتوفي حوالي 16.9 % من مرضى Covid-19 خلال فترة الدراسة - التي كانت خلال الموجة الأولى المدمرة عبر أوروبا عندما كان لدى الأطباء القليل من العلاجات التي يلجأون إليها للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.

ويقارن هذا بمعدل وفيات يبلغ 5.8% بين المصابين بالأنفلونزا.

قالت كاثرين كوانتين ، الأستاذة في مستشفى جامعة ديجون ومعهد الصحة الوطني الفرنسي INSERM الذي قاد الدراسة بشكل مشترك، إن الاختلاف في معدلات الوفيات كان "مذهلًا بشكل خاص" بالنظر إلى أن موسم الإنفلونزا 2018-2019 كان الأكثر دموية في فرنسا في خمسة. سنوات.

لاحظ المؤلفون أن الاختلاف في عدد حالات الاستشفاء - التي شهدت ضعف عدد الأشخاص الذين تم قبولهم بسبب Covid-19 مقارنة بالأنفلونزا - يمكن تفسيره جزئيًا من خلال المناعة الحالية ضد الإنفلونزا، إما بسبب العدوى السابقة أو التطعيم.

وجد الباحثون أن عددًا أكبر من مرضى Covid-19 يحتاجون إلى العناية المركزة - 16.3٪ مقارنة بـ 10.8٪ للإنفلونزا - بينما كان متوسط ​​الإقامة في وحدة العناية المركزة ضعف المدة تقريبًا (15 يومًا مقارنة بـ 8 أيام).

كما أفادت الدراسة أيضًا أن عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بـ Covid-19 أقل بكثير من المصابين بالأنفلونزا - 1.4 % مقارنة بـ 19.5 %.
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