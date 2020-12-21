دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

هو نوع غير عادي من العدوى الفطرية، يتم تحديده في المرضى الذين يتعافون من COVID-19.

وحسب موقع "timesofindia"، داء الفطريات الفطرية عدوى فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، ينتشر في الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية أو يتناولون أدوية تضعف مناعة الجسم مما يجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات، وعادة ما تصيب العدوى الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من COVID-19.

وفقًا للتقارير الأخيرة ، حدد جراحو الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى سير جانجا رام (SGRH) في دلهي 13 حالة من فطار الغشاء المخاطي في مرضى COVID-19.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن تختلف الأعراض المصاحبة لداء الغشاء المخاطي حسب موقع العدوى الفطرية في الجسم ومع ذلك ، إليك بعض الأعراض الشائعة المرتبطة بداء الفطريات.

على الرغم من عدم وجود لقاحات متاحة لهذا المرض الفطري النادر، فقد ادعى مركز السيطرة على الأمراض أن العدوى ليست معدية ويمكن الوقاية منها عن طريق اتخاذ بعض التدابير الاحترازية نظرًا لأنه يحدث عندما يستنشق شخص ما الأبواغ الفطرية مباشرة ، فمن المهم منع أي اتصال معها، فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكنك اتخاذها لتجنب الإصابة بالفطريات الفطرية.





- ارتدِ كمامة ، فهي لا تحميك من استنشاق الجراثيم الفطرية، بل تمنع أيضًا أي اتصال بفيروس كورونا الجديد.





- حافظ على الفطريات المحيطة بك وخالية من الجراثيم.





- تجنب المناطق المعرضة للجراثيم الفطرية.





- احرص على تقوية جهاز المناعة بشكل منتظم، حيث أن العدوى الفطرية منتشرة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية.