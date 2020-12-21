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هل سلالة فيروس كورونا الجديدة موجودة في مصر؟ استشاري يجيب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال ضياء الدين كمال، أستاذ واستشاري علم الأمراض وسكرتير عام جمعية الأطباء المصريين بلندن، أن فيروس كورونا يحدث به الكثير من التغيرات، نتيجة كونه فيروس تنفسي يحيط به العديد من التغيرات، معقبا: التغيرات والطفرات تحدث باستمرار في الفيروسات خاصة التنفسية.

وأكمل: الفيروس حدث له أكثر من طفرة، حدث على البروتين المتواجد على الفيروس، مما جعله أكثر أكثر التصاقا ومهاجمه للأجسام، معقبا: وعليه ارتفعت نسبة الإصابة إلى 70%.

وتابع: الفيروسات تضع كلما حدث لها طفرات وتغيرات، موضحا: مع العديد من الطفرات يمكن أن يختفى الفيروس من تلقاء نفسه كما حدث مع العديد من الفيروسات.

وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن تغير جينات الفيروس ليس له أي علاقة باللقاحات، معقبا: اللقاحات تضم أجزاء كبيرة من الفيروس غير التي حدث بها طفرات.

وأشار إلى أن اللقاح الصيني المتواجد في مصر سيكون فعال للغاية في الحماية من لإصابة بالفيروس، كما أنه سيكون فعال في حالة حدوث أي طفرات بالفيروس.
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