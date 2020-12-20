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هل يؤثر فيروس كورونا على هرمون الذكورة والقدرة الجنسية؟.. طبيب يجيب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:57 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو المليجي أستاذ أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه مازال هناك أشياء كثيرة لا نعلمها عن فيروس كورونا وآثاره الجانبية غير معروفة حتي الآن.


وأضاف «المليجي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هناك أحاديث انتشرت حول فيروس كورونا وتأثيره علي القدرة الجنسية لدي الرجال، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك خلايا في الخصية يمكنها استقبال فيروس كورونا.


وتابع أستاذ أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة أن عندما تم تشريح بعض الجثث التي توفيت بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وجد أن الخصية كانت ملتهبة بسبب الفيروس.


ومن جانبها  قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن فيروس كورونا استغرق الكثير من الوقت، ناصحة باتباع المواطنين نفس الإجراءات الاحترازية التى كانت تتم خلال الموجة الأولى من كورونا.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال الموجة الثانية من كورونا يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، خاصة بفصل الشتاء، موضحة أنه عندما يكون هناك عدد كبير فى مكان مغلق يجب تهويته جيدا وفتح النوافذ، حتى لا ينتشر الفيروس بسرعة.


وتابعت أن سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة هى بقاء عدد كبير من الناس فى مكان مغلق، ومنها تجمعات العمل والمدارس والجامعات وغيرها.


وأكدت أن فيروس كورونا يعتبر "فيروس" ضعيفا يتم القضاء عليه من خلال الماء والصابون فقط، بالإضافة إلى الكحول كبديل للماء، وارتداء الكمامات سواء الكمامة الطبية أو القماشية.


وأشارت إلى أن الكمامة يجب غسلها وتطهيرها بعد الاستخدام يوميا عن طريق وضع مطهر داخل المياه و كلور مخفف، مضيفة أن الرياضة مهمة جدا للوقاية من كورونا، حتى فى المنزل.
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