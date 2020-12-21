لماذا مناعة السيدات أقوى من الرجال ضد كورونا ؟.. دراسة تجيب

والآن ، بفضل اكتشاف جديد ، حدد علماء الطب مؤخرًا آثارًا للبروتينات التي لديها القدرة على حماية النساء بشكل أفضل من الرجال في حالات COVID-19.

مستقبلات ACE2 هي نوع من الإنزيم البشري الذي يرتبط به SARS-COV-2 ثم يبدأ في التكاثر، كما أنه يوفر حماية أساسية ضد أنواع معينة من مضاعفات القلب والأوعية الدموية والرئة.





كما أن بفضل الخليط الفريد من الكروموسومات والهرمونات الموجودة في أجسام النساء، تشير الدراسات إلى أن النساء قد يكون لديهن ضعف عدد مستقبلات ACE2 في الجسم ، مما يمنحهن فرصًا أقل للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19.





ووجدت الدراسة، التي قادها باحثون بارزون من جامعة ألبرتا، أن ارتفاع مستقبلات ACE2 سمح للنظام بتصفية الفيروس، والتلاعب في المستويات لحماية الجسم، إلى حد معين.





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وبالمقارنة مع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الرجال لا يحتويون فقط على عدد أقل من مستقبلات ACE2 وأكثر عرضة للإصابة ، مما يجعلهم عرضة لخطر العدوى ، ولكن أيضًا يحتويون على الكثير من مستقبلات ACE2 بالقرب من جهازهم التناسلي، مما يجعلهم، عرضة للإصابة، وضعف الانتصاب ومشاكل الخصوبة الأخرى، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى أعراض ما بعد COVID.







