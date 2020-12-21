ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لماذا مناعة السيدات أقوى من الرجال ضد كورونا ؟.. دراسة تجيب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:03 م
مناعة السيدات
مناعة السيدات
Advertisements
حياة عبد العزيز
زعمت دراسة جديدة أن النساء تميل إلى المعاناة من حالات أقل خطورة من فيروس كورونا COVID-19 ، ومن المرجح أن يكون معدل الوفيات منخفضً بين النساء أيضًا.

والآن ، بفضل اكتشاف جديد ، حدد علماء الطب مؤخرًا آثارًا للبروتينات التي لديها القدرة على حماية النساء بشكل أفضل من الرجال في حالات COVID-19.

ووفقًا لموقع "timesofindia"، في حين أن مستقبلات ACE2، وهي الخلية البروتينية لـ فيروس كورونا، التي تسبب السارس-COV-2، وترتبط نفسها بأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل النساء تميل إلى أن يكون لديها حالة أقل خطورة من COVID-19، فإن الإجابة قد تكمن أيضًا في التركيب الجيني والمزايا التطورية العديدة التي قد تكون لديهم.

أسباب قوة مناعة السيدات أكثر من الرجال ضد كورونا

مستقبلات ACE2 هي نوع من الإنزيم البشري الذي يرتبط به SARS-COV-2 ثم يبدأ في التكاثر، كما أنه يوفر حماية أساسية ضد أنواع معينة من مضاعفات القلب والأوعية الدموية والرئة.

كما أن بفضل الخليط الفريد من الكروموسومات والهرمونات الموجودة في أجسام النساء، تشير الدراسات إلى أن النساء قد يكون لديهن ضعف عدد مستقبلات ACE2 في الجسم ، مما يمنحهن فرصًا أقل للإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19.

ووجدت الدراسة، التي قادها باحثون بارزون من جامعة ألبرتا، أن ارتفاع مستقبلات ACE2 سمح للنظام بتصفية الفيروس، والتلاعب في المستويات لحماية الجسم، إلى حد معين.

اقرأ أيضا:

وبالمقارنة مع ذلك، فقد وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الرجال لا يحتويون فقط على عدد أقل من مستقبلات ACE2 وأكثر عرضة للإصابة ، مما يجعلهم عرضة لخطر العدوى ، ولكن أيضًا يحتويون على الكثير من مستقبلات ACE2 بالقرب من جهازهم التناسلي، مما يجعلهم، عرضة للإصابة، وضعف الانتصاب ومشاكل الخصوبة الأخرى، والتي يمكن أن تتحول أيضًا إلى أعراض ما بعد COVID.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يهدد مرضى سرطان الرئة.. تفاصيل

دراسة تكشف السر وراء ارتفاع نسبة وفاة الرجال بـ كورونا

دراسة: الحوامل أقل عرضه 15 مرة للوفاة من كورونا

دراسة تكشف عن عوامل تزيد من خطورة عدوى كورونا

لماذا يصاب بعض الأشخاص بـ كورونا أكثر من غيرهم ؟ .. دراسة تكشف السر

مرض يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

فيها حاجة حلوة.. فتاة توزع وجبات وحبا على المحتاجين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية