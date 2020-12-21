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أخبار البلد

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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صدى البلد
أكدت مصادر حكومية أن مصر تدرس الآن عددا من الإجراءات الاحترازية بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا ، لحماية المواطنين وعدم تعرضهم لأي أذى. 

وتوقعت المصادر أن تعلق الحكومة الطيران مع بريطانيا مؤقتا لعدم تسلل وانتشار السلالة الجديدة في مصر .

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وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن هناك إجراءات مشددة داخل المطارات والكشف المستمر على القادمين إلى مصر، كما يجب على القادمين الى مصر ان يحملوا تحليل pcr ولن يتم السماح لأحد بالدخول قادما من اَي دولة بدون هذا التحليل لافتا انه يجب ان يكون قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، وعدم التجمعات في الأفراح في القاعات المغلقة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، وعدم اقامة حفلات في رأس السنة تحسبا لوجود تجمعات.

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وأكدت المصادر انه في حالة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة وأماكن العمل والتجمعات سيتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين .

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خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

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