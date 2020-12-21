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اقتصاد

لليوم الثاني .. الدولار يستقر بالبنوك وأعلى سعر 16.19 جنيه

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:40 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه لليوم الثاني علي التوالي علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية، ليبلغ متوسط سعر الدولار لدي البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.59 للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنك  HSBC.

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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB، عودة، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري ، التنمية الصناعية”  بقيمة 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15,72 جنيه للبيع في  بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، مصر، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB، الأهلي اليوناني، البركة، قناة السويس، المشرق ، مصر إيران للتنمية ، بلوم"
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندرية، المصري الخليجي ، التجاري وفا"
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في  المصرف المتحد
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، القاهرة، الاستنثمار العربي"
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع  في بنوك " سايب،  ABC، بنك أبوظبي الاول،  العربي "
وصل سعر الدولار بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني ،مصرف ابوظبي الاسلامي"
وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي حيث سجل  16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع وكذلك البنك الزراعي المصري مسجلا 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع .

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