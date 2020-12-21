محافظ السويس يستقبل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن المحافظة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم، الإثنين، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.





وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بنواب السويس، مقدما التهنئة إليهم بفوزهم بالعضوية، ومطالبهم ببذل كل الجهود من أجل الارتقاء والنهوض بمحافظة السويس العريقة.





وتطرق الحديث لعدد من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي السويس والطفرة التي تحدث خلال هذه المرحلة في مجال المرافق العامة والبنية التحتية بصفة خاصة.





وطلب المحافظ من النواب التنسيق والتعاون المستمر بين الأعضاء والجهاز التنفيذي خلال الفترة القادمة لتقديم كل ما هو جديد من أجل سويس أفضل.





وفي نهاية اللقاء تم التأكيد علي الاستعداد الكامل للجهاز التنفيذي لاستقبال المقترحات المقدمة من النواب لصالح تطوير المحافظة وتلبية مطالب المواطنين المشروعة.





كما تم تقديم الأمنيات بالشفاء العاجل للسيد اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب وعودته لممارسة دوره النيابي.





حضر اللقاء كل من النائب احمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ ، والنائب جمال عبيد والنائب السيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب.





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