ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انتقل من الأم.. شاهد أول توأم حديث الولادة مصاب بـ كورونا | صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:24 م
توأم
توأم
Advertisements
عزة عاطف
يهمل العديد من الآباء أطفالهم بمعتقد شائع أن فيروس كورونا لا يصيب الأطفال، لكن أول حالة إصابة توأمين حديثي الولادة بالفيروس المستجد في بريطانيا تجعل من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية الأطفال.

تحكي والدتهما بأن الأمر كان "مرعبا" عندما أخبرها الأطباء عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام فقط من ولادة الصغيرتين كينا وليسا. 

لقد وُلدا قبل 10 أسابيع من موعد ولادتهما الأصلي في 3 يوليو، بوزن 3 أرطال فقط، وقد كانتا أول طفلتين في بريطانيا تولدان مصابتين بفيروس كورونا المنتقل إليهما من والدتهما. 

وبعد قضاء ستة أسابيع في مستشفى ويست كمبرلاند في وايتهيفن بـ كمبريا، تحت المراقبة والعلاج، سمح لهما الأطباء أخيرًا بمغادرة المستشفى مع والديهما بعد شفائهما من الفيروس.

يبلغ عمر التوأمتين الرائعتين الآن 5 أشهر، وقد أضفت عودتهما إلى المنزل مع اقتراب عيد الميلاد المجيد بهجة على الأسرة الحزينة التي عاشت أسابيعًا طويلة من الألم.

تقول والدة التوأم «سارة كيرتس» البالغة من العمر 34 عامًا بأنها تشعر بـ "البركة'' بينما يستعدان للاحتفال بعيد الميلاد الأول مع أطفالهم، وتؤكد إن الاستمتاع بفترة الأعياد مع أسرتها هو "أعظم هدية" يمكن أن تطلبها على الإطلاق. 

وتضيف: "كنت خائفة حقًا أن أفقدهم، لقد كان الأمر مرعبًا وجعلني غير قادرة على النطق، كان من الممكن أن أموت هناك في المستشفى، لكننا هنا الآن نتطلع للاحتفال بعيد الميلاد معًا كعائلة.. أعد كل يوم النعم التي حصلت عليها.. وجودهما يملأني بفرح كبير".

عانت سترة من متلازمة "التوأم إلى التوأم" وهي حالة تحدث قبل الولادة يتشارك فيها التوائم كميات غير متساوية من إمدادات الدم في المشيمة مما يؤدي إلى نمو الجنينين بمعدلات مختلفة. 

وكان عليها أن تسافر 300 ميل من مستشفى ويست كمبرلاند إلى لندن وحدها لإجراء جراحة الليزر لتصحيح المشكلة. 

لكنها كانت حينها ستفقد أحد التوائم، ولم تعتقد أنها قد تفقد الاثنين، لكن الفتاتين استطاعتا التغلب على جميع الصعاب والنجاة بمعجزتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التوأم المعجزة.. مصابة بكورونا تلد طفلتين رغم حالتها الخطيرة| صور

مقتل فيلين توأمين في حادث غامض ومروع بسريلانكا

د. بهاء الدين زغلول يكتب: متلازمة التوأم المتلاشي .. وما حدث في أرمنت

عمره 31 ألف عام.. العثور على أقدم قبر لتوأم في العالم

قبر عمره 31 قرنا.. قصة أقدم توأم بيضاوي مدفون في العالم

موقف مرعب.. أسترالية تستيقظ على صوت غريب في غرفة طفلها

ترشيحاتنا

بعد إلزامه بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة.. رد غريب من أحمد سعد

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

جائزة جديدة للفرعون المصري| محمد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا في 2020

الأب الحنين رزق.. قصة عروسين بكى الملايين في عقد قرانهما.. فيديو

بسبب السلالة الجديد من كورونا.. نقل البرلمان تطالب بمنع ركوب هؤلاء المترو

صديقة والدته أجبرته على تدخين البانجو.. عامل يجبر طفله على استنشاق الباركينول وينشر الفيديو على فيس بوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها