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غير مسموح الخروج من المنزل.. بريطانيا تنفذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع سلالة كورونا الجديدة |شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور عبد الكريم افزيز أخصائي علم الوبائيات في بريطانيا، عن تفاصيل السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت في بريطانيا بشكل واسع النطاق.

وقال أفزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، وذلك عبر تطبيق زووم، مساء اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كان يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف حالة يوميا في بريطانيا، بينما في الشهر الحالي نشهد 30 ألف حالة من السلالة الجديد لفيروس كورونا.

وأكد أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، أن السلالة الجديدة هى أكثر انتشار وأكثر احداثا للعدوي، مشيرا إلى أن حالة من الخوف انتشرت بين المواطنين لذلك سارعت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ بداية الجائحة.

وأوضح الدكتور عبد الكريم افزيز أخصائي علم الوبائيات ببريطانيا، أنه بداية من يوم الأحد المقبل سيتم فرض إجراءات أكثر صرامة في بريطانيا للتعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، مستدركا أنه :"لن يستطيع أحد الخروج من المنزل تماما".

وتابع:" الناس بدأت تمل من هذه الإجراءات".
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