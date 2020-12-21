الجيش الإسرائيلي يعلن وضع خطط للهجوم على إيران حال تعرضه لأي اعتداء

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إيران بانتقام قوي ردًا على أي هجوم محتمل من جانب طهران، مؤكدًا أنه وضع خططه بالفعل للرد على أي هجوم.





قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي: "سمعنا مؤخرًا تهديدات كثيرة من إيران لإسرائيل. إذا نفذت إيران وشركاؤها (إيران وسوريا وحزب الله والجماعات الفلسطينية الإرهابية) سواء كانوا في الدائرة الأولى أو الثانية أي أعمال ضد إسرائيل سيكتشفون أن شراكتهم مكلفة للغاية".





وأكد كوخافي، أن جيش الاحتلال سيهاجم بقوة أي شخص يشارك في أي عمل ضد إسرائيل، سواء شارك في ذلك من قريب أو من بعيد.





وأضاف "أنا أقول هذا بوضوح وأصف الموقف كما هو.. الاستجابة والخطط تم تجهيزها ووضعها بالفعل".





وكانت إيران هددت بالهجوم على إسرائيل، وذلك بعد أن اتهمتها بالضلوع في اغتيال عالمها النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة.



