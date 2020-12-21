أزمة غذاء في بريطانيا.. أحمد موسى: سلالة كورونا الجديدة ستظهر في أمريكا قريبا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا ستعلن الولايات المتحدة الأمريكية ظهورها فيها خلال الأيام المقبلة.





وتساءل أحمد موسى، عن إمكانية حدوث أزمة غذاء في بريطانيا خلال الفترة المقبلة على خلفية ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن اختلاط الطلاب في بريطانيا تسبب في ظهور السلالة الجديدة وارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا شهدت السلالة الجديدة في شهر سبتمبر.





وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن 60% من طعام بريطانيا يأتي من ميناء مهم بها متوقف بسبب السلالة الجديدة لكورونا وتوقف حركة دخول الشاحنات.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، تكدست آلاف الشاحنات بعد إغلاق فرنسا لحدودها مع بريطانيا بسبب كورونا، وإغلاق ميناء دوفر ببريطانيا، لافتا إلى أن فرنسا أعلنت الإغلاق الكامل مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة لمدة 48 ساعة.





وأكد أزمة غذاء ستضرب بريطانيا بعد إغلاق ميناء دوفر بسبب سلالة كورونا الجديدة، مشيرا إلى أن لندن ستتحول إلى مدينة للأشباح.



