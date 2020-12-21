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رياضة

تعرف على حكام مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:43 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسونديب بطل النيجر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من المسابقة الإفريقية.

ومن المقرر أن يدير المباراة الغاني دانيال لاريا، ويعاونه بول كودزو، وكواسي أشامبونج، وإداري عبد اللطيف.

وأدى طاقم التحكيم الغاني مرانه اليوم على ملعب المباراة، لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدًا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفيدرالية.

كما خاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام بطل النيجر.

يُذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين من المقرر اقامتها في القاهرة، ولكن لم يحدد موعدها بعد.

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