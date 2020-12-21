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بعد رفع الغياب.. وزير التعليم: رصدنا أكبر نسبة حضور طلاب في المدارس اليوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:59 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت رفع الغياب، مؤكدًا "فتحنا الباب لمن يرغب في استكمال المحتوى التعليمي من المنزل، ومن يرغب في الذهاب للمدرسة فليذهب".

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "نستهدف استكمال المحتوى التعليمي والتقييم العادل لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية".

وتابع طارق شوقي "رصدنا أكبر نسبة حضور في تاريخ العام الدراسي في مصر اليوم وذلك بعد إعلان قرار رفع الغياب وهذا يدل على أن معظم أولياء الأمور حريصة على تعلم أبنائها والأصوات صاحبة الضجة أقل عددًا في محاولة لتنفيذ أهداف أخرى".

ولفت طارق شوقي "وفرنا مصادر تعلم ذاتية كثيرة تغطي من الصف الأول الابتدائي حتى الثانوية العامة لمن يرغب في استكمال العملية التعليمية من المنزل".

وأكمل طارق شوقي "نحاول مساعدة كل من يريد أن يتعلم بشتى الطرق، وفتحنا الباب أمام أولياء الأمور، والقرار في يد أولياء الأمور".

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