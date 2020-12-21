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محافظات

محافظ قنا يناقش تفعيل دور المراكز التكنولوجية..شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:02 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تفعيل دور المراكز التكنولوجية وطرق وآليات تقديم الخدمات من خلال تطبيق منظومة المراكز التكنولوجية.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير المساعد، و اللواء محمد عزى، مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والوفد المرافق له، و محمود محمد المشرف علي المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.


كما ناقش محافظ قنا، آليات تفعيل منظومة المراكز التكنولوجية لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بشكل آمن للمواطنين، و إضافة مميزات جديدة على أداء الخدمة من خلال استعلام المواطن عن موقف أداء الخدمة الخاصة به والإجراءات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلي مراقبة المراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن لمتابعة آلية العمل والوقوف على الطلبات المقدمة وسرعة الإستجابة لها بما يضمن حقوق المواطنين والحصول على الخدمة بشكل أسرع وأفضل.


وأشار الداودي، إلى أن محافظة قنا لديها 9 مراكز تكنولوجية تم تطوير 8 مراكز منها وربطها على المنظومة الجديدة، فيما يجري الانتهاء من تشغيل المركز التكنولوجي التاسع بمدينة الوقف خلال العام المالي الحالي 2020/2021.


أوضح الداودى، أن التطبيق الجديد للمراكز التكنولوجية يتيح العديد من الخدمات ليصل عدد الخدمات المقدمة للمواطنين إلي حوالي 42 خدمة متنوعة، بالإضافة إلى خدمات المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.


وخلال الاجتماع وجه المحافظ، مسئولي المديرية المالية بدراسة تسيير قبول الايصالات المميكنة الصادرة من المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات الخدمات، موصيًا مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة استكمال الكم المتراكم من البيانات والالتزام بتسجيل كافة طلبات الخدمات و إجراءاتها علي المنظومة.


فيما أشار اللواء محمد عزي، مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، إلى أنه بالتنسيق مع محافظة قنا سوف يتم تشكيل لجنة فنية لمتابعة وتقييم الأداء ومراجعة تقارير المعاملات بكافة المراكز حيث سيتم تدريب أعضاء هذه اللجنة بوزارة التخطيط علي كيفية إدارة مهام أعمالهم بكفاءة.


و أضاف عزى، أنه سوف يتم أيضا تنظيم دورات تدريبية للعاملين علي المنظومة الالكترونية بمراكز المحافظة لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة العمل.

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محافظ قنا يناقش تفعيل دور المراكز التكنولوجية..شاهد
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