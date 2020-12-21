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أخبار العالم

بايدن يتخلص من سفراء ترامب .. 189 دبلوماسيا أمريكيا مطرودا في يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بايدن
بايدن
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على صالح
يعمل سفراء الولايات المتحدة حسب رغبة الرئيس ويحتاجون إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل توليهم مناصبهم، وحتى الآن، أجرى دونالد ترامب نحو 189 تعيينًا لـ سفير، بما في ذلك اختيارات سياسية من اختياره ودبلوماسيين من وزارة الخارجية.

ويجب على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن طرد جميع سفراء الرئيس ترامب في 20 يناير 2021 كرد فعل متبادل على إقالة ترامب لجميع دبلوماسيي الرئيس باراك أوباما في اليوم الأول من عام 2017 ، أنتوني جاردنر، سفير أوباما لدى الاتحاد الأوروبي.

وكتب جاردنر عبر حسابه على تويتر "قبل 4 سنوات بالضبط تلقيت برقية من فريق ترامب القادم ليغادر في 20 يناير، وحان الوقت لخروج برقية مماثلة الآن: جميع السفراء المعينين سياسيًا من قبل ترامب يغادرون 20 يناير".


وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن جوردون سوندلاند، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و 2020 ، قد "اصابته وصمة عار" بالفعل وأعيد إلى الوطن، مضيفًا أن الوقت قد حان لإرسال أشخاص مؤهلين إلى مناصب مهمة.

سوندلاند، الذي أدلى بشهادته أمام مجلس النواب خلال تحقيق المساءلة في أواخر عام 2019، رفضه ترامب في فبراير 2020 بعد فترة وجيزة من تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس من تهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وشغل جاردنر منصب مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة كلينتون، وعمل أيضًا في عدة بنوك، وبالوزارة الألمانية المكلفة بخصخصة وتصفية أصول ألمانيا الشرقية بعد التوحيد. 

ويقال إنه صديق مقرب لـ أنتوني بلينكين، الذي اختار بايدن في العراق وليبيا وسوريا الداعم للحرب لمنصب وزير الخارجية.

وفي السياسة الأمريكية، غالبًا ما تستخدم السفارات كوسيلة لمكافأة الحلفاء السياسيين، حيث يتهم الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء بعضهم البعض بتعيين مبعوثين على أساس أشياء مثل مساهمات الحملة بدلًا من الفطنة والخبرة الدبلوماسية. 

وتألفت حوالي نصف تعيينات ترامب من دبلوماسيي الخدمة الخارجية المحترفين، والباقي من المعينين سياسيًا. 

في الأسبوع الماضي، كتبت هوليوود ريبورتر أن معسكر بايدن كان يدرس جيفري كاتزينبيرج، المؤسس المشارك لشركة دريم ووركس انيميشن، وبوب إيجر، كبير المديرين التنفيذيين في ديزني، من أجل السفراء، حيث ورد أن ايجر قد تولى منصب في الصين أو المملكة المتحدة. 

وبحسب ما ورد تبرع إيجر وكاتزنبرج بكثافة لحملة بايدن، حيث قدم 250 ألف دولار و617800 دولار خلال موسم انتخابات 2020.

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