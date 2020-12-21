تحسين الحالة المزاجية.. تعرف على فوائد إكليل الجبل للعلاقة الزوجية

إكليل الجبل له فوائد عديدة فهو يعد مضادات حيوية طبيعية، من شأنها أن تقاوم الميكروبات والڤيروسات والجراثيم، وحماية الجسم من الاصابة بالالتهابات، خاصة التهابات المفاصل والأعصاب، بالإضافة إلى

ومن أهم فوائد اكليل الجبل انه يعمل في استخدامه عن طريق التأثير على النظام الهرموني، وتحسينه إذا لم تكن الهرمونات متوازنة، والذي يكون أحد أسباب انخفاض الرغبة الجنسية.





ومن أبرز فوائد اكليل الجبل انه يساهم في تحسين الحالة المزاجية، وفقًا لدراسة في أبحاث العلاج بالنباتات ، ويمكن استخدامه كعلاج للاكتئاب.







