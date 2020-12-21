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مرأة

تحسين الحالة المزاجية.. تعرف على فوائد إكليل الجبل للعلاقة الزوجية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:36 م
فوائد اكليل الجبل
فوائد اكليل الجبل للجنس
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آية التيجي
إكليل الجبل له فوائد عديدة فهو يعد مضادات حيوية طبيعية، من شأنها أن تقاوم الميكروبات والڤيروسات والجراثيم، وحماية الجسم من الاصابة بالالتهابات، خاصة التهابات المفاصل والأعصاب، بالإضافة إلى فوائد اكليل الجبل للعلاقة الزوجية الغير متوقعة .

ويعتبر عشبة الروزماري او اكليل الجبل عشبة سحرية لتعزيز العلاقة الزوجية، وفقًا لجمعية الأعشاب الأمريكية ، فإن موطنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​فإن فوائد اكليل الجبل للعلاقة الزوجية عديدة ، وذلك لما لها من تاريخ طويل كمنشط جنسي وطبي.

ومن أهم فوائد اكليل الجبل انه يعمل في استخدامه عن طريق التأثير على النظام الهرموني، وتحسينه إذا لم تكن الهرمونات متوازنة، والذي يكون أحد أسباب انخفاض الرغبة الجنسية. 

ومن أبرز فوائد اكليل الجبل انه يساهم في تحسين الحالة المزاجية، وفقًا لدراسة في أبحاث العلاج بالنباتات ، ويمكن استخدامه كعلاج للاكتئاب.


* مرجع الخبر من موقع ncbi 
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